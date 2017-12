Ape, indennità allargata scatta a gennaio il prestito volontario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Hanno un nome simile ma si tratta in realtà di due strumenti diversi. L'Ape social è un'indennità-ponte in vista della pensione, riservata a coloro che hanno 63 anni e sono disoccupati , oppure invalidi o impegnati nella cura di parenti disabili, o ancora svolgono attività professionali gravose. In vigore dal maggio scorso sta arrivando in questi giorni nelle tasche di una prima pattuglia di interessati, che hanno ricevuto gli arretrati relativi al 2017.Dal 2018 sarà possibile presentare di nuovo domanda, con parametri allargati: saranno...