Hanno raggiunto quota 64.200 le prenotazioni degli over 80 che si dovranno sottoporre al ciclo di vaccinazioni anti-Covid in regione, mentre gli ultraottantenni a è stata inoculata la dose sono 2.503 unità. Lo rende noto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi «Tenendo conto che il primo target di quanti si dovranno sottoporre al vaccino sono circa 93 mila persone (a cui si aggiungono le 15 mila unità fragili che verranno direttamente contattate) - spiega - ciò significa che in poco tempo abbiamo già raggiunto un valore percentuale di prenotazione che si aggira intorno al 70 per cento. Le somministrazioni totali, invece, sono arrivate a quota 80.336, di cui 47.314 risultano essere le prime somministrazioni mentre le seconde sono 33.026. Gli over 80 che hanno già ricevuto la prima inoculazione sono 2.503 unità». Oggi in provincia si prosegue con i Distretti di Pordenone (Torre), Spilimbergo, Sacile e Maniago. Non si placa intanto la polemica relativa ai siti scelti per la somministrazione dei vaccini agli anziani. Ieri in consiglio regionale botta e risposta tra il Pd e il vicepresidente Riccardo Riccardi. La consigliera del Pd, Mariagrazia Santoro, ha esposto il problema delle vaccinazioni anti-Covid per gli ultraottantenni con malattie croniche e fragilità, chiedendo alla Giunta come mai la somministrazione del vaccino non avvenga «nelle strutture più vicine o negli ambulatori dei medici di base di riferimento». «Se fossimo in una condizione normale lei avrebbe ragione su tutto il fronte - ha replicato Riccardi - ma difficoltà e disagi ci sono in tutto il Paese. «La Regione - ha proseguito - non ha definito le categorie con le quali iniziare la vaccinazione, e applica il piano adottato dal ministero della Salute». Aperture, infine, per i vaccini in fiera a Pordenone nella fase due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA