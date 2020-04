IL FOCOLAIO

TRICHIANA C'è anche don Alessio Strapazzon, parroco di Castellavazzo, Codissago e Podenzoi, in prima linea per la lotta la contagio nella casa di riposo di Trichiana, il focolaio che desta maggiore preoccupazione in questo momento. Il prete, con una laurea in Scienze infermieristiche in tasca ha deciso settimane fa all'inizio dell'epidemia di tornare in corsia come volontario, nelle aree covid. L'emergenza in questo momento è Trichiana, dove diversi operatori sono positivi (alcuni sono ricoverati all'ospedale). Le risorse umane scarseggiano e una ventina di anziani sono contagiati. Ieri la presenza di don Alessio ha sicuramente portato serenità agli ospiti, che ieri tra l'altro sono stati provati dalla rivoluzione che c'è nella struttura che sarà sottoposta interamente a sanificazione. Impossibile per i parenti degli anziani parlare con qualcuno per avere notizie dei loro cari. Da qui la proposta del presidente del comitato dei famigliari degli ospiti della casa di riposo di Trichiana, Maurizio Perenzin: «Siano preoccupati, dedichino una persona per parlare con noi».

LA SANIFICAZIONE

Ieri si è proceduto, proprio come avvenne alla Padre Kolbe di Pedavena nei giorni scorsi, allo spostamento degli ospiti: diversi anziani sono stati portati all'ospedale di comunità ad Agordo i più gravi erano già stati portati a Belluno. Intanto continuano ad arrivare i risultati dei tamponi: c'è chi era in stanza con una positiva, che miracolosamente è rimasta negativa. A non essere contagiati, anche qui come alla Padre Kolbe, gli ospiti autosufficienti che hanno meno contatti e vicinanza con gli operatori. Ora la struttura dovrà essere sanificata da cima a fondo. E proprio per questo momento di emergenza e superlavoro gli operatori difficilmente i parenti riescono ad avere notizie dei loro cari o a parlare con qualcuno.

LA PROPOSTA

«Capiamo la difficoltà che hanno all'interno - afferma il presidente del comitato famigliari Maurizio Perenzin - comprendiamo che è un momento drammatico per tutti, ma noi non riusciamo a parlare con i nostri famigliari. Non riusciamo a sapere come stanno». Il telefono squilla a vuoto, visto il superlavoro che c'è all'interno e questo fa crescere la preoccupazione dei figli e nipoti che sono in ansia. «Ho avuto contatti con la direttrice - prosegue Perenzin - e ho suggerito di avere una persona che interloquisca con i famigliari. Noi abbiamo bisogno di sapere ci sono persone che ancora non sanno se il loro parente è positivo o negativo». E il presidente del Comitato, nella massima disponibilità e pacatezza dice: «Dobbiamo fare questo percorso tutti assieme: non siamo qui per puntare il dito o accusare qualcuno e cercare gli errori. Questo non è il tempo di fare polemiche, i conti si faranno dopo ovviamente se qualcuno ha sbagliato. La cosa migliore ora è condividere nella massima trasparenza il percorso che si sta facendo. Ma vediamo invece che dalla struttura si mettono sempre sulla difensiva e si cerca di nascondere qualsiasi cosa. Non si può sempre che va tutto bene, quando evidentemente non è così».

