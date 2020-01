Anziani più a rischio, a dicembre boom di casi in pronto soccorso

L'ANALISI

MESTRE L'influenza diventa grave quando subentrano delle complicazioni. Particolarmente esposti sono i soggetti fragili, che già hanno altre malattie, e gli anziani, cioè gli over 65 e questo comporta uno sforzo ulteriore di assistenza da parte del sistema sanitario. Lo hanno ricordato ieri, nella sede della direzione dell'Ulss 3, facendo il punto della campagna vaccinale, il dg Giuseppe Dal Ben, affiancato dal direttore del Dipartimento di Prevenzione Luca Sbrogiò, il responsabile del Servizio di Sanità e Igiene pubblica Vittorio Selle, il primario di Geriatria Roberto Brugiolo, quello del Pronto soccorso di Dolo Andrea Pellegrini e il dottor Lucio Pasqualetto in rappresentanza dei medici di medicina generale. Proprio in questo periodo, gli effetti dell'influenza si fanno sentire sul carico di lavoro dei Pronto soccorso: l'azienda sanitaria calcola che tra il bimestre settembre/ottobre e quello novembre/dicembre ci sia stato un aumento del 41% di accessi per patologie e sintomatologie correlate all'influenza (da 2.420 a 3.421 casi). Un andamento che pesa e inciderà ancora di più in futuro in una popolazione sempre più anziana (un assistito su quattro dell'Ulss 3 ha più di 65 anni). «L'età media dei nostri ricoverati è sugli 87 anni ricorda Brugiolo e talvolta i nostri posti letto non bastano, ci appoggiamo alle Medicine». L'incidenza potenziale dell'influenza è del 10%, dunque sulla carta potrebbero ammalarsi da qui alla fine dell'epidemia prevista per fine marzo complessivamente 65 mila persone. Il vaccino resta il metodo di prevenzione migliore: protegge se stessi e protegge gli altri dal contagio, creando un cordone sanitario. L'Ulss 3 ha fatto un lavoro enorme per aumentare ancora di più il numero dei vaccinati, trovandosi anche a fronteggiare i guai provocati dall'acqua a Venezia: «Alcuni frigoriferi sono andati fuori uso e siamo dovuti ricorrere tempestivamente ai ripari. Curare a Venezia vuol dire anche questo», annota Sbrogiò. Agli ultrasessantacinquenni è stata anche inviata una lettera personalizzata, mentre sono disponibili anche dei tamponi, anche da domicilio, per verificare che tipo di virus è presente sul territorio e dunque monitorare l'efficacia del vaccino (che ogni anno cambia, perché i virus mutano). L'anello fondamentale per raggiungere gli anziani, che possono vaccinarsi gratuitamente, sono i medici di medicina generale e anche il loro è stato un impegno importante, a cui corrispondono risultati molto significativi. «Abbiamo due esempi virtuosi osserva Pasqualetto Nella medicina di gruppo di Carpenedo ad oggi c'è una copertura del 62,4%, in una di Cannaregio in centro storico del 68%. Per gli over 75, invece, c'è un trend di vaccinazione che va dall'80 al 90%».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

