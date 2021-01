ANZIANI

MARCON/MEOLO È sensibilmente migliorata la situazione alla residenza per anziani San Giorgio di Marcon, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti, dove nei giorni scorsi è stato riscontrato un focolaio di Covid-19. Dei 56 ospiti che una settimana fa risultavano positivi, 29 si sono negativizzati. Altri 27 ospiti sono, invece, tuttora positivi, anche se non presentano problematiche sanitarie rilevanti, mentre 4 sono ricoverati all'Angelo. La direzione di Sereni Orizzonti precisa, inoltre, che nella struttura non si sono mai registrati decessi per Covid-19. «Venerdì scorso il direttore sanitario e la coordinatrice infermieristica spiegano da Sereni Orizzonti - hanno vaccinato 29 operatori e 25 ospiti rimasti negativi». Nel frattempo, l'Ulss 3 Serenissima ha comunicato le risultanze dell'ispezione voluta dalla Direzione generale per accertare il rispetto dei protocolli di contrasto al Covid-19. «A seguito di tale ispezione - scrive l'azienda sanitaria - abbiamo inviato a Sereni Orizzonti una lettera in cui si evidenziano le criticità emerse quanto ai protocolli di prevenzione alla diffusione del contagio in tema di ingressi e monitoraggio e in tema di separazione dei pazienti, delle aree, dei percorsi. È stato, quindi, chiesto alla struttura il pronto ripristino delle corrette modalità di gestione».

Nei giorni scorsi il comitato che rappresenta i familiari degli ospiti della struttura ha fatto recapitare alla direzione della Casa di riposo una nota in cui poneva una serie domande, tra cui quella sul numero effettivo delle persone positive, i ricoverati presso altre strutture e gli eventuali decessi, fino agli opeatori attualmente in servizio e, se il medico è sempre presente in struttura. Domande alle quali la direzione di Sereni Orizzonti fa sapere di aver risposto, tramite mail, ad ognuno dei parenti di tutti gli ospiti. Nelle mail, viene sottolineato che per supplire all'assenza forzata del personale in quarantena, sono stati assunti 5 nuovi operatori mentre altri 4 arriveranno in settimana da un'altra struttura del gruppo. Sono stati, inoltre, proposti straordinari e un premio agli operatori disponibili a svolgere ore in più, mentre un'infermiera dell'Ulss 3 coprirà due turni a settimana». Si dice, poi, che il 5 e il 16 gennaio sono state effettuate due complete sanificazioni e che i rapporti con le istituzioni locali sono costanti e ottimi e che sindaco di Marcon, Ulss e stazione locale dei carabinieri di Marcon vengono sempre informati. Risposte, però, che i familiari dicono di non ritenere del tutto soddisfacenti, «poiché avrebbero dovuto contenere altre e più specifiche informazioni». Tant'è che questa mattina, alle 10.30, i rappresentanti del comitato dei familiari si presenteranno per manifestare davanti alla struttura.

E intanto a Meolo sale l'allarme per il focolaio alla casa di riposo I Tigli. In un paio di giorni, come ha comunicato il sindaco Daniele Pavan, gli anziani ospiti positivi sono quasi raddoppiati, passando da 13 a 22. Per vigilare sulla situazione la lista Uniti per Meolo ha chiesto all'amministrazione comunale di inserire un membro dei gruppi consiliari d'opposizione nel Comitato di controllo sulla casa di riposo. «Crediamo sia doveroso - sottolinea il gruppo - che tutte le rappresentanze elette in Consiglio comunale possano conoscere e valutarne la gestione. Purtroppo la Giunta Pavan ha negato la nostra richiesta sostenendo che l'attuale composizione del Comitato di vigilanza è fissata in base ad una delibera di Giunta del 2012. Ma una delibera può essere modificata». Intanto i dati dell'Ulss 3 dicono che sono positivi al virus 339 anziani su 2.959, l'11,3%, in rialzo. Positivi anche 170 operatori su 3.551, il 4,7%, in calo.

Mauro De Lazzari

(ha collaborato E. Furlan)

