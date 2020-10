Anziani, grandi anziani, grandi anziani malati: dopo l'aggressione del Covid e dopo il lockdown, la comunità scientifica dei geriatri si riunisce a Mestre nella prima edizione delle Giornate geriatriche' organizzate dall'Ulss 3 Serenissima. Assistenza, cura, accompagnamento del degente anziano sono tra i temi che è più urgente affrontare, in una società diventata sempre più vecchia e cambiata improvvisamente con il virus. Il convegno Giornate geriatriche dopo il lockdown si svolge oggi al Best Western Hotel di via Terraglio, sotto la responsabilità scientifica degli specialisti che si sono avvicendati alla guida della Geriatria dell'Angelo, il dottor Roberto Brugiolo, già primario all'Angelo, e il suo successore, il dottor Ernesto Rampin. Verranno affrontati i temi più rilevanti nella pratica clinica con la collaborazione di esperti di altre specialità in ambito farmacologico, cardiologico e pneumologico anche in relazione alla pandemia: «Il miglioramento delle condizioni socio-sanitarie e l'aumento della sopravvivenza, anche nei pazienti anziani con gravi condizioni cliniche spiegano gli organizzatori del convegno pongono nuove sfide ai sistemi sanitari nazionali e a tutti i professionisti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA