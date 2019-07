Anziani in difficoltà, ripartono gli incontri con il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Riprende oggi il ciclo di incontri pubblici nei quartieri per illustrare i servizi comunali per gli anziani in difficoltà. L'appuntamento è alle 18 alla parrocchia dell'Immacolata concezione in via Julia 17. Gli incontri, ai quali partecipano l'assessore alle Politiche comunali Eligio Grizzo e l'assistente sociale Erika Berto, sono utili per chi ha un familiare anziano a casa e intende informarsi su come il Comune può essere d'aiuto tramite i propri Servizi sociali.Sono stati già programmati altri due eventi, sempre di martedì, alle 18:...