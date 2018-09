CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Anziani ancora nel mirino di truffatori senza scrupoli. La nuova vittima del più odioso dei raggiri è stata una 74enne di Fratta Polesine, che ha riferito ai carabinieri di essere stata narcotizzata e di non ricordare praticamente nulla dell'accaduto. Sa, però, che le sono stati rubati i gioielli in oro che erano custoditi in alcuni cassetti, per alcune migliaia di euro. Un furto pesante sia per le modalità che per l'ammontare del bottino, sulla quale sono state subito avviate indagini dei carabinieri. Il raggiro è stato messo a segno...