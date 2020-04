LA SITUAZIONE

VENEZIA La percentuale più alta del Veneto. Si sapeva, ma ora che l'indagine della Regione su tutte le case di riposo è giunta alla sua conclusione e i dati sono molti vicini ad essere quelli ufficiali, è arrivata anche la conferma. Con il 9 per cento degli anziani malati sul totale degli ospiti all'interno delle case di riposo, l'Ulss 3 Serenissima conquista il primato delle aziende sanitarie più colpite durante l'emergenza coronavirus. E con l'indagine ormai completa, l'Ulss veneziana stacca anche l'Ulss 6 Euganea, scesa da quella cima del 9% che fino all'altro giorno condivideva con la sorella veneziana. Ora, a bocce ferme, con il suo 9%, l'Ulss Serenissima guarda tutti dall'alto in fatto di percentuali, staccando Padova e Verona, rispettivamente scese e salite all'8,2% di casi positivi sull'interno numero di ospiti. La media regionale? Lontana, al 6 per cento. E nel periodo di tempo tra la rilevazione parziale di martedì e quella di ieri, sono saliti anche i decessi: 33, erano 29 a inizio settimana. Guardando i numeri assoluti - e non le percentuali - però la classifica si rovescia e l'Ulss 3 con 315 positivi è sopravanzata proprio da Padova e Verona, a cui spetta anche il maggior numero di croci, 115, contro le 33 della Serenissima.

Sono 141 invece gli operatori positivi, ovvero il 4%, secondo numero percentuale più alto di tutta la regione, la cui media si ferma a 3 per cento.

PREOCCUPANO IN SEI

L'ha detto l'altro giorno il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben: «Sono sei le residenze che più ci preoccupano nel nostro territorio. Sono il Centro Nazaret di Mestre, la Residenza Venezia di Marghera (dove il 70% degli ospiti è positivo, ndr), l'Anni Azzurri di Quarto d'Altino, l'Adele Zara di Mira, la Salute di Fiesso d'Artico (primatista dei decessi, 13, ndr) e la Casson di Chioggia», che per inciso ha segnato un nuovo decesso nella serata di mercoledì mentre sempre mercoledì un suo ospite è spirato all'ospedale di Dolo.

A mostrare nel dettaglio la situazione delle residenze per anziani è la tabella con i dati aggiornati al 15 aprile dalla Regione Veneto che pubblichiamo sopra. E dove si evidenziano, solo per citare alcuni esempi, i 73 ospiti in isolamento alla Residenza Venezia di Marghera cui si aggiungono 14 anziani degenti nella struttura e ora ricoverati in ospedale.

O la situazione tragica della Salute di Fiesso, falcidiata dai decessi (9 in struttura, 4 in ospedale), ma anche dai casi positivi: 85, di cui 78 in isolamento e 7 ricoverati. A Mira sono 46 i contagiati tra gli anziani (39 in isolamento e 7 ricoverati). Nel conto di una tragedia sono inseriti anche i 6 morti. E la Casson? Quattro i decessi (1 in ospedale, 3 in struttura), 46 i contagi (41 in isolamento e 6 ricoverati).

Il controcanto arriva dalle Ipav veneziane, con i casi limitati a poche unità.

L'ULSS 4

Nel Veneto orientale, pur essendo opposta la situazione dei contagi, ferma al 2,6%, balza all'occhio come tutti i dati negativi si possano circoscrive alla cada di riposo Francescon di Portogruaro, che conta da sola 10 decessi e la quasi totalità dei 31 contagi.

LE ALTRE STRUTTURE

Ulss 3 ed Ulss 4 sono anche impegnate in questi giorni a censire la situazione all'interno delle residenze per disabili e nelle Psichiatrie dei loro territori. Per quanto riguarda l'Ulss Serenissima sono state finora coinvolte 8 strutture per disabili: su 142 ospiti sottoposti a test rapido o tampone, solo 1 è risultato contagiato (lo 0,7%) mentre nessun operatore dei 166 in servizio è positivo. Più complicata la situazione nel Veneto orientale. Di 86 ospiti, sono positivi 17, ovvero il 19,8% (la media regionale è del 7%); di operatori è contagiato il 6,9%: 10 su 145.

Nessun contagiato - né tra degenti né tantomeno tra operatori - nelle Psichiatrie delle due Ulss del veneziano.

