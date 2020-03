ANZIANI A RISCHIO

MESTRE Il coronavirus irrompe al Don Vecchi di Carpenedo e costringe tutti gli anziani che abitano nei due centri alla quarantena preventiva, chiusi a due mandate in casa. Sono tre i contagiati, che si sarebbero passati l'infezione per il fatto di essere soliti passare un po' il tempo assieme e frequentarsi in attività comuni. Il più grave è ricoverato all'ospedale, intubato in Terapia intensiva. «Facciamo tutti il tifo per lui, perché possa guarire e tornare presto tra noi», spiegano alcuni dei residenti.

L'ALLARME

Non sono bastate le misure ristrettissime decise dalla Fondazione Carpinetum sin dall'inizio dell'emergenza per evitare che il Covid-19 arrivasse a far visita ai condomini protetti fondati nella zona di viale Don Sturzo. Strutture a maggior rischio per definizione per il diffondersi dell'epidemia, per il semplice fatto che sono abitate da persone anziane, talune anche molto avanti con gli anni, seppure autosufficienti o con piccoli deficit. L'allarme è scattato veloce, scatenando la paura dei residenti, circa 200 tra il primo e il secondo centro, che di fatto compongono un unico blocco tramite il tunnel di collegamento. Il primo rimedio è stato, nottetempo, la sanificazione di tutti gli ambienti comuni. Altrettanto verrà fatto, nell'arco di qualche giorno, a scaglioni, per i singoli appartamenti. Tutti gli anziani sono stati invitati a ricordare se siano venuti a contatto nei giorni scorsi con i tre che ora sono malati. Soprattutto sono stati invitati a stare in quarantena per i prossimi 14 giorni, prestando attenzione all'eventuale insorgere di sintomi, controllando la temperatura corporea e valutando l'eventuale presenza di tosse o difficoltà respiratoria. Se già prima a tutti era stato chiesto di restare nel proprio appartamento e muoversi il meno possibile, adesso sono tutti barricati nelle loro quatto mura. Se il campanello suona vanno ad aprire armati di mascherina. «Non si può andare neppure nei corridoi e neanche in giardino», fanno sapere. L'assistente domiciliare che è venuta a contatto con l'anziano più grave è stata posta subito in isolamento e in sorveglianza attiva per valutarne il decorso clinico. Le colleghe, anche loro sottoposte a tampone, continuano a lavorare impegnate in mille mansioni: dalla consegna dei pasti che avviene sull'uscio delle singole abitazioni, al successivo recupero dei contenitori termici, fino allo smaltimento dei rifiuti lasciati sugli zerbini e senza tralasciare le minime cure che possano servire agli anziani nella vita di tutti i giorni, dalla misurazione della pressione arteriosa fino alla somministrazione di un'iniezione.

CONTATTI INTERROTTI

Di fatto, i contatti tra i residenti non esistono più. Al Don Vecchi vivono prevalentemente persone sole che perciò in questi giorni si trovano del tutto isolate, con la sola compagnia della tv. Vengono informate su ciò che accade attraverso il telefono. «Per le spese dipendiamo in tutto da fuori aggiungono altri residenti Le prenotiamo, ce le portano fino al tunnel d'ingresso dove le lasciano col nominativo del destinatario e le assistenti ce le sporgono a casa». Quel po' di aria che possono, la prendono nei loro terrazzini, ma il brusco calo delle temperature degli ultimi due giorni rende anche questo più difficile. Già da un mese gli anziani vivono da reclusi: chiuso il bar e il ristorante, sospese la Messa e tutte le attività ricreative e culturali comuni, tolti i divani e le sedie dai salottini dei celebri ritrovi. Visto da fuori, il Don Vecchi si è fermato. Dentro gli appartamenti, invece, vibra la preoccupazione del contagio, a cui i più devoti oppongono le preghiere di affidamento.

Alvise Sperandio

