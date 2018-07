Anziana bloccata in casa, timore anche alla sagra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TIMORIMONTAGNANA A 94 anni si ritrova imprigionata in casa per un allagamento, rischiando che gli operatori socio-sanitari non riescano a raggiungerla per la visita di routine. E' la disavventura, a lieto fine grazie all'intervento della Polizia locale, vissuta ieri mattina ad un'anziana che abita a Montagnana, in via Boschetto.La pioggia battente della notte, accompagnata da forte raffiche di vento, aveva allagato la strada e sull'asfalto di via Boschetto si erano accumulati circa 40 centimetri d'acqua: un muro liquido che gli operatori...