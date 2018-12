Antonio non ce l'ha fatta «Me l'hanno portato via»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIASTRASBURGO L'ultimo respiro è il bip di una macchina, poi più nulla. La voce di Michele Megalizzi non arriverà più dai microfoni di Europhonica. La sua mamma Anna Maria e il papà Domenico non vedranno più il suo sorriso. E Luana, la sua fidanzata, ha perso un amore per sempre. Ventotto anni, cronista radiofonico, Michele è la quarta vittima della strage di Strasburgo, quella messa a segno a sangue freddo da Cherif Chekatt, il killer di origini magrebine, un anno più di Antonio, ucciso l'altra sera dall'antiterrorismo...