VENEZIA «Quella lettera alla Regione da parte dell'assessore Venturini è un atto quanto mai tardivo. Il problema degli assistenti domiciliari lo stiamo segnalando come Sgb da più di un mese, anche allo stesso Venturini e nessuno ci ha degnato di una risposta».

Il segretario regionale del sindacato Sgb Giampietro Antonini va giù pesante e accusa il Comune e la Fondazione Venezia servizi alla persona di non aver prestato ascolto alle istanze dei lavoratori.

«Ormai dall'inizio di marzo - spiega - abbiamo inoltrato all'assessore Venturini e ad altri soggetti, con pec a cui non ha mai risposto o dato seguito con atti come quello di cui si parlava sul Gazzettino di sabato. Atto fortemente tardivo. Probabilmente ha il timore, visto quel che sta accadendo con le case di riposo e nell'eventualità che possa manifestarsi con l'utenza seguita dall'assistenza domiciliare di trovarsi ad essere chiamato a rispondere quale parte in causa».

La prima lettera di Antonini è datata 12 marzo ed è indirizzata alla Fondazione servizi, che si serve di 230 dipendenti sul territorio. In quel caso era stato chiesto un confronto a causa di un messaggio in cui si chiedeva agli operatori di segnalare quali potessero essere le visite non indispensabili da cancellare dal giro.

La seconda è stata indirizzata il 23 marzo al Governo, al Prefetto, alla Regione e al Comune. Oltre a lamentarsi per la mancata risposta della lettera precedente, Antonini chiedeva delucidazioni e istruzioni per i lavoratori che si recano a domicilio, visitando persone anziane e fragili spesso senza un numero congruo di dispositivi di protezione.

Il 29 marzo Antonini ha scritto alla Regione lamentando una disparità di trattamento tra i pazienti delle case di riposo e le persone assistite a casa propria. Per queste ultime e per gli operatori che sostenevano di essere mandati in giro senza tutte le cautele del caso. Ultima pec datata 2 aprile, Sgb invitava la Fondazione a procedere alla distribuzione dei dispositivi di protezione per gli operatori.

