Antonini: «Impensabile che lo Stato non dia seguito a una sentenza»

L'INTERVISTATREVISO «Un Comune deve sapere dall'inizio dell'anno quante risorse avrà a disposizione. Altrimenti non può programmare nulla. E non stiamo parlando di cose da poco. Proviamo a pensare a quante cose dipendono dal municipio: servizi sociali, sicurezza, scuole, opere pubbliche e così via». Luca Antonini, il legale che ha curato i ricorsi per conto dell'associazione dei Comuni della Marca trevigiana, parla chiaro. Non si può sottrarre ai municipi delle entrate di punto in bianco. Gli effetti negativi non possono che...