FELTRE Si chiama Antonia, detta Nives, Resenterra la prima vaccinata contro il Covid 19 di Feltre. O meglio dell'intera provincia: il vaccino a Nives è stato inoculato alle 12.30 al Santa Maria del Prato, a Belluno la prima dose è stata iniettata alle 12.45. «Ho deciso di farlo perché mi sembrava giusto provare a contrastare questa pandemia», afferma l'infermiera. Dopo di lei il dottore Pietro Da Rugna, medico lamonese, con studio a Feltre.

LA GIORNATA

Mancavano pochi minuti a mezzogiorno di ieri quando i vaccini sono arrivati all'ospedale di Feltre, scortati dai carabinieri, con i colleghi dei Nas, e sotto l'occhio vigile della direzione ospedaliera, in primis il direttore generale Adriano Rasi Caldogno. Erano le 12.30 quando la prima persona della provincia è stata vaccinata contro il Covid 19 nella sala convegni del Santa Maria del Prato. Ad occuparsi della puntura la dottoressa Donatella Rizzato del dipartimento prevenzione. Venti complessivamente i volontari a cui il vaccino è stato somministrato ieri a Feltre, per lo più medici, infermieri e operatori socio sanitari afferenti a reparti o categorie direttamente coinvolte nell'assistenza a pazienti Covid. A tutti è stato somministrato il vaccino Pfizer-BioNTech. Questo vaccino utilizzano il RNA messaggero per educare il sistema immunitario a riconoscere e neutralizzare molecole specifiche (antigeni) del SARS-CoV-2, in particolare la proteina S. Dopo la vaccinazione, i soggetti vaccinati hanno aspettato, sorvegliati, nei pressi del punto vaccinale 15 minuti. I vaccinati si ripresenteranno il prossimo 17 gennaio per la seconda dose.

LE TESTIMONIANZE

«Ho deciso di fare il vaccino perché mi sembrava la cosa più giusta da fare racconta l'infermiera Antonia detta Nives -. In primis per la salute perché vediamo persone che stanno veramente male ma poi anche per l'economia». Chiaramente anche lei ci ha pensato un po' su, però poi decidere è stato facile. A livello di adesione tra i colleghi, «credo sarà buona prosegue l'infermiera perché, anche se c'è un po' di titubanza, anche i meno giovani si rendono conto che nessuno viene risparmiato dal virus». Nel corso della mattinata è stata vaccinata anche Liliana D'Agostini, Caposala della Rianimazione di Feltre: «Dopo giorni e giorni di impegno senza sosta ad assistere i malati critici nel mio reparto voglio oggi mandare un messaggio di speranza a tutta la popolazione e di raccomandazione ai colleghi affinché si guardi con fiducia a questa nuova fase di contrasto dell'epidemia Covid». E ancora, Arianna Pasquali, medico in servizio nella Geriatria Covid di Feltre: «Consapevole dell'imponente lavoro di ricerca che ha condotto alla creazione del nuovo vaccino, mi auguro che questo sia colto come possibilità concreta per dare una svolta al quadro pandemico e questo ci permetta, quanto prima, di ridistribuire nuovamente tutte le risorse disponibili nella cura delle altre patologie». Ha voluto farsi scattare una foto mentre si vaccinava il dottor Pietro Da Rugna, medico di medicina generale che ieri si è fatto vaccinare insieme alla moglie e collega Sandra De Vettor. L'obiettivo è quello di sensibilizzare tutti i suoi pazienti a cogliere questa opportunità. «È un privilegio sottolinea il medico -. Sono orgoglioso della tecnologia che sta alla base ma anche dell'opportunità che la scienza ci sta dando, nonostante la grande difficoltà che stiamo attraversando. Spero che i miei pazienti, ma anche i miei colleghi, seguano il mio esempio».

LA DIREZIONE

Tutte le operazioni si sono svolte sotto l'occhio vigile del direttore generale Rasi Caldogno: «Dopo mesi e mesi di preoccupazione per il diffondersi dell'epidemia, con numeri importanti, specie nella seconda ondata, nel territorio delle Dolomiti, oggi (ieri) arriviamo ad un giro di boa importante in questa vicenda. È uno sforzo organizzativo intenso perché bisognerà gestire vaccinazioni Covid, tamponi e vaccinazioni ordinarie, però abbiamo cercato di organizzare il tutto al meglio».

