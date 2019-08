Antiterrorismo, stretta sui controlli ai turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAVENEZIA Funziona come una sirena, che suona ogniqualvolta sul portale Web alloggiati della polizia di Stato (dov'è racchiuso l'elenco dei turisti ospitati negli hotel o nelle affittanze turistiche) avviene un match, ossia un incrocio tra un nome e una segnalazione delle polizie di tutto il mondo. Tecnicamente si chiama alert e dall'inizio del 2019 a Venezia ha dato una stretta sui controlli ai turisti, suonando sette volte per vicende legate al terrorismo.Si trattava di persone arrivate in città dal nord Africa, ospiti in...