Antincendio ultraleggero per Santa Marta A Genova i pompieri speciali del Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEZZO DI SOCCORSOÈ nato ultraleggero ed ultratecnologico. Volendo, il nuovo mezzo antincendio su ruote dei Vigili del fuoco si potrebbe usare anche sul ponte della Libertà e in terraferma, ma la sua primaria funzione sarà coprire l'isola di Santa Marta, dove ieri mattina è stato presentato. A marzo del 2017 un incendio scoppiato in alcuni appartamenti della zona aveva messo in luce le difficoltà dell'intervento in quel tratto di centro storico, dove le barche con le pompe non arrivano e la rete degli idranti non è ultimata. In quel caso,...