IL PROSSIMO PASSOPORDENONE E UDINE L'operazione potrebbe essere alle porte. Si parla del tardo autunno, quando l'Ema darà l'ultimo via libera. Poi si partirà con le vaccinazioni ai bambini dai 5 ai 12 anni. Ed è stato questo il tema al centro di un convegno che si è svolto ieri all'Ordine dei medici di Pordenone. In particolare, come ha riferito il presidente Lucchini, è stato affrontato il tema etico legato alla vaccinazione dei...