LA TERAPIAJESOLO Lo aveva annunciato nei giorni scorsi, con soddisfazione per il percorso che stava già dando buoni risultati. Ora il dottor Lucio Brollo, responsabile del reparto di Malattie Infettive del Covid-Hospital di Jesolo, ne ha la conferma: le cure monoclonali sono efficaci, come dimostrano i dati sui primi quindici pazienti avuti in cura nel suo reparto. «Abbiamo iniziato due settimane fa, tutti i pazienti trattati con le terapie...