Antico Forno: «La ricetta vincente? Squadra e obiettivi»

L'ESEMPIOPADOVA Coraggio e determinazione. Così il mondo del commercio risponde alle sollecitazioni dell'economia. A dimostrare che la crisi esiste solo se non si riesce a inventare qualcosa di nuovo. E che per combattere è necessario lo spirito d'iniziativa.Un modello vincente è l'Antico Forno di Giuseppe Bonaccorso e Martina Parisi. Di Messina lui, di Padova lei, marito e moglie con due figli. Hanno aperto due locali sfruttando la possibilità che è stata data dal Comune. La loro storia è emblematica di come organizzazione e inventiva...