LA BENEFICENZA

CONEGLIANO Il liceo Marconi di Conegliano ha ricevuto una donazione di 5mila euro da un benefattore per sostenere le spese didattiche delle famiglie che in questo momento sono in difficoltà. Una donazione tanto inaspettata quanto gradita. «In questi giorni una persona ha donato al nostro istituto la considerevole somma di 5mila euro ha riferito alle famiglie degli studenti il dirigente scolastico, Stefano Da Ros - con la precisa finalità di sostenere i nuclei familiari che in questo momento sono maggiormente in difficoltà. A questo benefattore, che desidera rimanere nell'anonimato, rivolgo un sentito grazie, a nome mio e di tutta la comunità del liceo Marconi».

IL GESTO

Nei prossimi giorni un certo numero di famiglie riceverà un computer portatile in comodato d'uso gratuito fino alla fine delle attività didattiche a distanza, così come previsto dal recente decreto ministeriale. «Mi auguro che le attività didattiche a distanza che occupano gli studenti dell'istituto siano facilmente gestibili ha detto il preside - anche in considerazione del fatto che uno o entrambi i genitori potrebbero avere la necessità di utilizzare la strumentazione digitale per il proprio lavoro agile».

LE POSSIBILITÀ

Ecco che le famiglie in difficoltà anche da questo punto di vista saranno supportate, in presenza dei requisiti richiesti, dalla dotazione di un pc. Per questo motivo «si è pensato di finalizzare l'inattesa quanto gradita donazione ha spiegato Da Ros - al ristoro delle spese aggiuntive che le famiglie stanno sostenendo per il notevole traffico internet. Sono stati quindi fissati dei criteri per l'assegnazione di un contributo di 60 euro a 83 famiglie». Gli interessati a richiedere il contributo possono presentare istanza entro le 12 di venerdì 3 aprile attraverso l'apposito modulo che trovano online sul sito della scuola. I criteri di valutazione delle domande sono sette: nucleo familiare con un solo genitore il quale attualmente è privo di reddito; entrambi i genitori attualmente privi di reddito; uno dei due genitori attualmente senza reddito; famiglie con quattro o più figli studenti (dai 6 ai 24 anni) di cui almeno uno frequentante il liceo Marconi, e poi a scendere, tre figli studenti, due e uno.

LA GRADUATORIA

L'esito della graduatoria, vista la riservatezza che questa operazione richiede, non sarà reso noto. I beneficiari verranno avvisati tramite mail. Una volta determinata la consistenza numerica dei richiedenti appartenenti a ciascuno dei gruppi, il numero massimo dei sussidi previsti individua il gruppo da sottoporre all'eventuale sorteggio per l'accoglimento delle domande, questo nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore a 83. E tenendo conto che gli studenti del Marconi sono circa 1200, non è difficile che siano superiori a tale soglia. Le eventuali operazioni di sorteggio verranno effettuate dal dirigente scolastico in videoconferenza con due docenti da lui individuati. Intanto il collegio docenti che si è riunito sabato scorso in teleconferenza, ha deliberato il mantenimento dell'uso dei voti, con utilizzo del registro elettronico consueto, avendo l'accortezza, vista la particolarità delle nuove modalità di verifica, di non assegnare voti sotto il 5, se non in casi di evidente e documentabile mancato conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Su questo gli studenti si sono divisi tra chi è d'accordo e chi no. I rappresentanti degli studenti stanno raccogliendo le motivazioni di entrambe le parti per chiarire quanto prima la questione, tra gli studenti stessi e poi eventualmente per confrontarsi con insegnanti e dirigente.

Elisa Giraud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA