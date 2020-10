EVENTI CANCELLATI

BELLUNO Di tre, se ne salva uno. Raffica di eventi annullati, nel capoluogo, dopo il dpcm di domenica scorsa. L'edizione 2020 dell'Ex Tempore non ci sarà, così come salta il Premio internazionale Bellunesi che onorano la provincia di Belluno in Italia e all'estero. Resta confermata, certo modificata, ridotta e adattata, la cerimonia per il conferimento del Premio San Martino a Giorgio Zampieri. L'evento si terrà, come da tradizione, l'11 novembre, il giorno dedicato al santo patrono del capoluogo ma sul dove ci sono ancora dubbi. Scartata l'ipotesi del Teatro Comunale, storica sede della manifestazione, ora si sta valutando tra la sala consiliare di Palazzo Rosso e la Sala Bianchi. Il presidente del Consiglio comunale Francesco Rasera Berna ieri ha inviato a tutti i capigruppo una mail per esporre la situazione e proporre, tra le due, la Sala di viale Fantuzzi per una questione di numeri e di spazi. In sala consiliare, infatti, al momento possono entrare solo 15 persone mentre nell'altra c'è posto per il doppio. Considerato come solo i capigruppo siano 10 è facile immaginare perché si propenda per la Bianchi. «Abbiamo fatto il conto che tra consiglieri capigruppo, premiato, giornalisti, io, il sindaco e il presentatore Dino Bridda saremo almeno in 30 spiega Rasera Berna -, a questi si aggiungerebbero gli invitati su Zoom e la platea virtuale perché la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming».

L'EX TEMPORE

Non ci sono ipotesi al vaglio, invece, per l'Ex Tempore. Il simposio di scultura su legno organizzato ogni anno a novembre dal Consorzio Belluno Centro Storico quest'anno non ci sarà. Dopo aver dimezzato le iniziative inizialmente pensate per la settimana della scultura, ieri i commercianti hanno annunciato la cancellazione in toto dell'edizione. «In una settimana molto é cambiato, sia a livello di obblighi che di sensazioni ha fatto sapere ieri il gruppo -. Non siamo più nelle condizioni di confermare quanto condiviso lo scorso 21 ottobre quindi, responsabilmente ma con grande rammarico, comunichiamo l'annullamento della prossima Ex Tempore di Scultura su Legno. Diamo appuntamento all'edizione del 2021». Ed è come se calasse un po' il sipario sull'autunno del capoluogo, perché il simposio era davvero l'evento clou della stagione a Belluno.

PREMIO EMIGRANTI

Anche il Premio Bellunesi nel mondo, si diceva, non ci sarà. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri da Palazzo Piloni. L'evento era in programma a Lamon per il 12 dicembre, ma la commissione riunitasi ieri mattina e rappresentata da Provincia, Associazione Bellunesi nel Mondo e Rotary, ha optato per l'annullamento della premiazione. Dall'estero infatti non sarebbe potuto venire nessuno e, inoltre, ci sarebbe stato un dispendio di energie e di sforzi organizzativi. Ma non sarà un addio. La commissione ha infatti deciso di prorogare l'apertura del bando fino al 30 giugno del prossimo anno. «I Comuni, le Famiglie Abm e le Associazioni di categoria - conclude il presidente di Abm, Oscar De Bona - hanno ancora tempo per inviare nuove candidature, che saranno prese in considerazione per la prossima edizione». Le candidature devono essere inviate alla Provincia di Belluno, ente organizzatore del premio, a questo indirizzo di posta elettronica: Ufficio Comunicazione Provincia Belluno l.fenti@provincia.belluno.it

Alessia Trentin

