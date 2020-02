L'APPELLO

VENEZIA Compatti e uniti, aiutandosi gli uni con gli altri, affinché il coronavirus non favorisca ulteriormente l'esodo dei veneziani. A chiedere con forza che i residenti non mollino è venessia.com, attraverso le parole di Matteo Secchi: «Prima di tutto bisogna che qui a Venezia si ricominci dall'anno zero, collaborando tra noi in senso stretto, facendo in modo che tutti, categorie, commercianti, tassisti, artigiani e residenti, si uniscano. Dobbiamo pensare a cosa fare, non si può cominciare a farsi la guerra gli uni con gli altri. È un appello all'unità cittadina».

Secchi spiega quindi nello specifico quali sono le richieste: «Sappiamo tutti che Venezia si basa su affitti da paura, giustificati da guadagni da paura, forse non sempre, ma in linea di massima sì. Oggi però se i proprietari dei fondi non accettano una temporanea riduzione dei canoni di affitto sarà dura». L'esempio di Secchi riguarda tutti: «Hotel, ristoranti, negozi, bar e tutta la filiera di attività turistiche è in difficoltà. Bisogna che ogni proprietario si metta in testa di ridurre temporaneamente i canoni. Mi spiace, non siamo contro il libero mercato e l'iniziativa privata, ma non si può continuare a dire sono privato e faccio quello che voglio. Serve ampia collaborazione». Il rischio è altrimenti che la città sparisca, affossata, e che tutti si chiudano senza pensare al prossimo e alle conseguenze: «Parlo al proprietario del fondo che chiede 15mila euro al ristoratore, se non accetti 7mila euro il lavoratore dovrà tirarsi indietro e mandare tutti a casa. Serve lungimiranza da parte loro, meglio un po' di meno, ma sicuro». Per Secchi è questa la chiave per uscire dalle sberle prese dalla città, prima con l'acqua granda e ora con il virus: «Se facciamo così, allora possiamo resistere. I fallimenti son deleteri non solo per il commerciante, che comunque ha famiglia, e che rischia, ma ci sono anche i dipendenti. Il rischio è di lasciare a casa lavoratori e di conseguenza altre famiglie». L'appello vale anche per il Comune: «Canoni, tasse e bollette: serve pazienza. Veritas e partecipate devono accettare dilazioni, e se non posso pagarla, che per una volta aspettino, la gente è disperata». Quindi Secchi propone una sveglia dalla monocultura turistica: «Si deve diversificare il portafoglio, non si può investire solo su un asset. In borsa si scelgono azioni diverse, proprio per evitare la perdita secca. Per questo si deve investire in altro: artigianato, cantieristica, biotecnologie E poi, possibile che nella città del cinema non si riesca a fare a Marghera una cinecittà in grado di sostenere produzioni? Si pensa solo a dar da mangiare e dormire al turista». In linea con Secchi è anche Marco Vidal, imprenditore veneziano: «Questa crisi che si sta verificando e la sovraesposizione del coronavirus avrà conseguenze molto gravi. Ci saranno più aziende che persone morte. È chiaro che sarebbe importante un intervento o un fondo straordinario del Governo e delle istituzioni».

Tomaso Borzomì

