SCORZÉ

Si aggrava la situazione dei contagi nel Centro servizi Anni Sereni, residenza assistenziale polivalente di via Ronchi a Scorzè. In una settimana, da quando sono stati riscontrati i primi casi del focolaio, su 140 ospiti compresi quelli del centro diurno, sono aumentati i positivi che arrivano ora a 80 unità, a differenza dei 57 di una settimana fa. Peggiorato anche il numero dei positivi nell'ambito degli infermieri e operatori della casa di riposo: su 130 persone ben 30 sono risultate infettate dopo gli ultimi tamponi effettuati in questa settimana, mentre in precedenza erano state riscontrate una sola dozzina di positività.

Preoccupata della situazione la sindaca di Scorzè, Nais Marcon: «Una situazione non facile - commenta -. Auspichiamo soltanto che con i nuovi provvedimenti ci sia una diminuzione dei contagi. Il problema ora è quello di isolare i positivi dagli altri ospiti della struttura di Scorzè. È una situazione di emergenza che sembra aver colpito indistintamente un po' tutte le strutture che ospitano anziani». «Abbiamo già provveduto a rimpiazzare operatori e infermieri risultati positivi in modo da contenere immediatamente il numero dei contagiati che ora sono in quarantena spiega Andrea Mazzocato, direttore della struttura di Scorzè . Anni Sereni fa parte del gruppo Italcliniche che gestisce altri centri servizi nelle vicinanze, tra cui la zona di Mestre, per cui in casi di difficoltà possiamo rafforzare l'organico e sostituire i dipendenti con altro personale dello stesso gruppo».

A dare man forte allo stato di emergenza della struttura di Scorzè anche l'amministrazione comunale che si è messa subito in comunicazione con la Proteco di Scorzè, Associazione Volontari di Protezione civile con sede in via Cercariolo e sede operativa in via Guido Rossa. I volontari provvederanno ad aiutare Anni Sereni a dislocare gli ospiti riscontrati positivi e distribuirli nelle strutture di Italcliniche più vicine a Scorzè e più idonee per la quarantena. Nel frattempo nella struttura di via Ronchi sono state sospese tutte le visite dei familiari degli ospiti. Inoltre, come ha spiegato la direzione, continuerà l'opera di sanificazione di tutti gli ambienti idonei ad accogliere un totale di 158 persone, suddivisi in cinque nuclei residenziali per anziani con diversi livelli di assistenza sanitaria secondo le direttive regionali. Ancor più delicata sarà ora la forma di assistenza per pazienti che soffrono di malattie permanenti e di quelli che sono ricoverati nella sezione Alzheimer. Sarà peraltro posto sotto la massima attenzione il centro diurno che ospita fino a 30 posti per anziani non autosufficienti con problemi di malattie irreversibili.

LA SITUAZIONE

Intanto continua a preoccupare a livello provinciale la situazione delle case di riposo: sono oltre 530 gli ospiti contagiati nell'area metropolitana di Venezia, su un totale di 4.250 residenti. E l'allarme è anche per gli operatori sanitari: sono quasi 240 i dipendenti delle strutture contagiati. L'allarme maggiore si registra nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima, anche più vasto come popolazione nelle case di riposo. Il tetto del 9% che ad aprile aveva fatto spaventare, è stato ampiamente superato: a ieri era positivo il 14,16% degli anziani, cioè 439 su 3.101. Raddoppiata, rispetto al picco di aprile, anche la percentuale di Oss contagiati: 228 su 3.551, che in termini percentuali vogliono dire il 6,42%.

Renzo Favaretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

