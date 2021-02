L'ALLERTA

PERAROLO «C'è un leggero rallentamento rispetto ai giorni scorsi, ma non è da farsi illusione: le porzioni devono scendere in qualche maniera». Guarda in faccia la realtà il sindaco di Perarolo, Pier Luigi Svaluto Ferro, ma non nasconde: «Sono sfinito, non sai cosa dire. Ci aspettiamo qualcosa, ma quando nessuno lo sa. Anche se dovessero scendere migliaia di metri cubi, non si sa cosa si tira dietro».

Al momento sono 6 le persone evacuate, altre 7 sono state fatte rientrare. «Mi sono preso la responsabilità - dice il primo cittadino - perché a volte bisogna usare il buon senso» E non nasconde la rabbia per gli interventi fatti in questi 20 anni, che non hanno aiutato. «Parlo di 15 anni fa quando hanno creato una serie di opere inutili - dice - pali e reticolato che hanno solo aggravato la situazione. E penso che interventi di mitigazione del rischio potevano essere fatti prima». Ora la situazione è grave e non si sa come evolverà. E se la procedura di allerta a Perarolo ha funzionato, siamo in allarme rosso, non altrettanto si può dire per quella relativa ai comuni lungo le aste idriche. «Risale a tanti anni fa - spiega il sindaco - e va rivista alla luce anche di quello che potrebbe succedere in caso di ostruzioni del Piave o del Boite sia in maniera naturale, che per la caduta di materiale della frana». Su questo la prefettura sta già lavorando. «Nei prossimi giorni - hanno spiegato da Palazzo dei Rettori - sarà organizzato un apposito incontro per verificare l'esigenza di aggiornare la procedura, con particolare riguardo all'allertamento dei territori a valle di Perarolo».

