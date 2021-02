IL SIPARIETTO

CORTINA La dolcezza dell'amore in diretta televisiva, dopo la magia della medaglia d'argento per l'Italia. Federico Gaspari, per tutti Ghespa, sulle piste dei Mondiali, si è inginocchiato sulla terrazza della Tofana Lounge, lo spazio di accoglienza degli ospiti di Fondazione Cortina 2021, per dichiarare il suo amore alla fidanzata Annabella Meola e chiederle di sposarlo.

L'IDEA

«È stata un'improvvisata racconta Federico che abbiamo imbastito in fretta, grazie alla collaborazione dello staff della Fondazione, con la disponibilità della Rai, che ci ha dato spazio nella diretta, un paio di minuti, incastrati fra la fine della gara di slalom gigante e la cerimonia della premiazione ufficiale». Federico Ghespa è direttore di pista delle gare maschili dei Mondiali. In questo incarico mette a frutto una lunga esperienza sugli sci, prima da atleta, poi da maestro, da allenatore della categoria Giovani, nello sci club 18. «Ho atteso la fine delle discipline veloci, che ci hanno impegnato per tanti giorni sulle piste Vertigine, Olympia e Labirinti. Volevo fare questo gesto qui a Rumerlo, sotto la Tofana, a casa nostra. L'idea era quella di chiederglielo al volo, dopo il gigante, poi tutti hanno collaborato, mi hanno dato una mano, ed è nata questa cosa qui».

LE ORIGINI

Federico è ampezzano, della famiglia Coletin, un ramo della casata Gaspari, è nato nel 1983. Sulla terrazza della Tofana Lounge è arrivato con la divisa da lavoro, la giacca blu della Fondazione, il casco in testa, gli scarponi da sci ai piedi. Ad attenderlo, ignara, la sua Annabella. «La mia ragazza è originaria di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ma la famiglia vive da quasi trent'anni a San Vito di Cadore, dove lavorano i suoi genitori, il papà alle Poste, la mamma al panificio Fiori racconta Federico io e Annabella stiamo assieme da tre anni ed abbiamo una bimba di nove mesi. In questo inverno sono stato moltissimo fuori casa, lontano dalla mia famiglia, prima per gli impegni con lo sci club, i ragazzi da allenare, poi con i Mondiali, giorni e notti a preparare le piste, soprattutto nel periodo delle nevicate. Per una cosa o per l'altra non ero mai con lei. Così mi è sembrato giusto fare un gesto per evidenziare l'importanza che ha nella mia vita».

L'ANNUNCIO

Il gesto era stato in qualche modo annunciato alla stampa, ma di soppiatto: nella nota quotidiana sugli appuntamenti della giornata dei Mondiali, fra i tanti eventi che animano le ore che precedono e seguono le gare, era stata anticipata una sorpresa, non meglio definita, che si sarebbe svolta appena conclusa la gara di gigante. Gli amici della coppia erano stati avvertiti ed erano in agguato, con i telefoni, per documentare con foto e video. Anche loro, oltre alle telecamere professionali della Rai, che hanno immortalato la scena.

