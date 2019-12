Animalisti a Ciriani: convinca anche i Comuni vicini

PORDENONE Da Pordenone - che li ha già aboliti dall'anno scorso - parta la campagna no botti. Dopo aver abbandonato i fuochi pirotecnici in favore di un altro tipo di spettacolo, il Comune di Pordenone si faccia promotore del no ai botti anche da parte delle altre amministrazioni. L'invito arriva dalla Lav, che con Guido Iemmi ricorda come ogni anno, in occasione delle feste natalizie, si ripropone il drammatico problema dei botti e dei fuochi d'artificio che, oltre a rappresentare un rischio certo per la sicurezza pubblica, sono fonte di grave stress per gli animali domestici e selvatici. Gli animali subiscono l'intensità sonora degli scoppi in modo estremamente più violento rispetto all'uomo, infatti l'udito umano è in grado di percepire una gamma di suoni fino a 20 mila hertz, il cane fino a 40/46 mila hertz, il gatto fino a 70.000 Hz solo per fare degli esempi. Il fragore dei botti, oltre a scatenare una naturale reazione di spavento, induce gli animali a reazioni istintive e incontrollate, come gettarsi nel vuoto, divincolarsi follemente per strappare la catena, scavalcare recinzioni e fuggire in strada mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella degli altri. In caso poi - continua la Lav - di esplosioni a ridosso dell'animale, sia d'affezione che selvatico, vagante o di proprietà, le conseguenze possono essere molto più drammatiche, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature.

E infatti ogni anno sono tante le segnalazioni di cani e gatti smarriti durante le feste natalizie e numerosi gli ingressi nei canili, soprattutto di cani e gatti investiti dalle automobili, oltre, purtroppo, agli animali morti in seguito alla fuga.

Di qui l'invito: «Il Comune di Pordenone la scelta del no botti l'ha fatta ma i Comuni limitrofi no. E dunque si trova di fatto assediata. Oggi dal gruppo Sei di Pordenone se abbiamo rivolto un appello al sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani: «Dal 2018 Pordenone ha scelto #bastanbotti. Perché, come Comune capoluogo, non spendersi con i sindaci dei Comuni del Distretto urbano alla condivisione di questa innovativa scelta, nel rispetto degli animali, dei cittadini, dell'ambiente?.

