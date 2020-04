ANGOSCIATI

MESTRE «Ho paura che qualcuno possa fare un gesto definitivo, irrimediabile». A dirlo è Luca Boscolo, titolare di iMarloo, due negozi di parrucchieri in piazza XXVII Ottobre e via Ca' Rossa. Il suo drammatico monito è riferito ai colleghi, che in lui, da trent'anni sul campo, hanno sempre visto un punto di riferimento a cui rivolgersi, su cui appoggiarsi per gestire piccoli e grandi problemi, esempio virtuoso di come sul mercato si possa vivere le relazioni tra competitor in modo leale e solidale, arricchendo insieme la categoria e il proprio territorio. «Nel corso del tempo - racconta - ho avviato quattro attività, lavorando 16 ore al giorno, e dunque sono riuscito a mettere via una quantità di risparmi che oggi mi permette di mantenere la famiglia anche con le serrande abbassate, reggendo questo improvviso e inaspettato colpo». Un colpo ulteriormente intensificato dalla firma dell'ultimo Dpcm. «Aprire a giugno è un'esagerazione senza motivo - commenta - siamo molto sorpresi, perché eravamo già ben attrezzati per il 4 maggio. Oltre ai costosissimi team di esperti - propone in modo provocatorio - forse il governo dovrebbe rivolgersi a noi, sarebbe sufficiente un semplice rappresentante per categoria, che indicherebbe gratis una strada sicuramente più funzionale». Boscolo, tuttavia, è certo di poter sostenere a livello economico anche questo rinvio. Ma non è per tutti così. «Penso ai miei ragazzi in cassa integrazione, spaventati dalla possibilità di perdere il lavoro. E poi parlo con molti colleghi, disperati, che mi telefonano, perché sono sempre stato una sorta di faro per la comunità del nostro settore. Alcuni di loro - confessa - stanno continuando a domicilio... lo so, non si potrebbe, ma come possono fare? Se un padre non riesce a provvedere alla spesa alimentare, per nutrire i propri figli, io temo davvero che possa agire in modo autolesionistico».

CHIUSI DAL 12 MARZO

Le sue attività sono chiuse dal 12 marzo, dopo una decina di giorni in cui hanno lavorato adottando le norme igienico-sanitarie previste. «Avevamo le mascherine adesive - ricorda -, non è stato un problema. Poi Mestre ha rispettato bene le restrizioni. Ma adesso la gente è stufa, vuole andare fuori, mentre le risposte della politica sono grossolane, la burocrazia non ti aiuta, nonostante debba ammettere con sorpresa che i 600 euro sono arrivati. Però sono niente. Io continuo a pagare i mutui e i contributi dei dipendenti. Volendo avrei potuto chiedere al padrone dei muri di venirmi incontro con l'affitto, ma so che lui vive unicamente di questo, e non l'ho fatto, perché oggi c'è bisogno non solo di badare a se stessi, ma di tendere una mano agli altri». Per la ricostruzione Boscolo ipotizza un accordo con lo Stato e con l'amministrazione locale che preveda l'azzeramento dei pagamenti. «Altro che bonus 600 - dice - servono due mesi senza imposte né tributi da pagare. Solo così non avrei paura di tenere i miei ragazzi, altrimenti rischierei di doverli lasciare a casa». Un'altra potenziale difficoltà riguarda le regole del gioco. «Se imporranno un tetto massimo di clienti contestuali all'interno del negozio, e questo tetto dovesse essere economicamente insostenibile, cosa faremo? Sarei anche disposto a lavorare diciotto ore al giorno, compreso il lunedì, ma serve chiarezza. Come riapriremo? - si domanda - Tutti i colleghi me lo chiedono. Mi rendo conto che forse la soluzione non c'è, ma in qualche modo abbiamo bisogno di indicazioni concrete e precise, perché tra uno e due metri di distanza c'è tutta la differenza tra reggere e fallire». In ogni caso i negozi di Boscolo sono già pensati per ripartire, con una striscia adesiva sul pavimento per il mantenimento delle distanze, la riduzione dei posti, i divisori nella zona lavaggi, un pannello protettivo in cassa, salviette e spray disinfettante all'ingresso. Non solo. Oltre a tutti i dispositivi di sicurezza, è previsto che i dipendenti, a turno, si occupino per tutto il giorno della sanificazione dei locali. «Noi siamo pronti - conclude rivolgendosi alle istituzioni - adesso è il momento per lo Stato di decidere, comunicando le scelte in modo tempestivo, perché emotivamente non riesco più a sopportare di vedere uomini di cinquant'anni che mi parlano con il mento tremante, terrorizzati dalle prospettive future, cercando di trattenere le lacrime perché si vergognano di piangere».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

