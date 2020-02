Fu il doge che trasferì il potere del nascente stato veneziano da Metamauco (nome che ricorda l'attuale Malamocco, che secondo la tradizione fu però un'isola successivamente sprofondata a causa di un maremoto nel 1107) a Rialto, iniziando nel contempo la costruzione del primo Palazzo Ducale, sullo stesso luogo dove sorge quello attuale, edificato come una fortezza pronta a difendere i Veneziani dai loro nemici continuamente incombenti.

Soprattutto, Angelo Partecipazio (o Agnello Particiaco, così come è nominato nelle cronache più antiche), riuscì a mantenere Venezia indipendente dall'influenza dell'impero Franco, per una più comoda perché lontana sudditanza verso Bisanzio, dalla quale i primi dogi dipesero molto, al punto che la moneta in utilizzo a Venezia era sostanzialmente bizantina, in attesa che (l'anno successivo alla sua morte) l'arrivo del corpo di San Marco sancisse il primo passo verso una indipendenza più decisa.

Lo stesso dogado, allora, era conteso da grandi gruppi familiari e aveva un carattere simile a quello dinastico: dopo di lui furono eletti il figlio Giustiniano (che accolse le spoglie del patrono) e il fratello di questi Giovanni (che dal padre Angelo aveva subito l'esilio), e i Partecipazio che qualche storico vuole poi essere tramutati in Badoer diedero alla fine ben sette dogi a Venezia, in tempi in cui non era ancora Serenissima.

continua a pagina XXVII

© RIPRODUZIONE RISERVATA