Lettera al Gazzettino del professor Davide Bassi, già ordinario di Fisica sperimentale ed ex rettore dell'Università di Trento, vicepresidente dell'Università della Svizzera italiana e consigliere dell'Istituto italiano di tecnologia: «Buonasera, noto che oggi il Veneto emerge come la Regione con il numero assoluto di contagi più alto. Temo che si tratti solo di una distorsione dovuta al fatto che il Veneto, per quanto mi risulta, comunica tutti i positivi, sia quelli verificati con tamponi molecolari che con tamponi antigenici.

Molte Regioni, seguendo la strada tracciata dal Trentino fin dall'inizio di novembre, comunicano solo i positivi molecolari e si guardano bene dal confermare con tampone molecolare i positivi antigenici. Queste persone fanno il tampone molecolare solo dopo 10-15 giorni. La maggior parte di loro nel frattempo è tornata negativa e così sfugge alle statistiche. In questo modo il Trentino ha fatto sparire oltre la metà dei nuovi positivi trovati a novembre. Il Ministero della Salute e l'Istituto superiore di Sanità sono informati del fatto, ma fanno finta di niente. Tra l'altro (...)

