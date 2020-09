Angela Pederiva

Due minuti dopo la mezzanotte di ieri, la piccola Anna Maria è venuta al mondo all'ospedale della donna e del bambino di Verona. Un ritorno della vita a Borgo Trento, a due mesi e mezzo dalla chiusura per la bonifica, che non basta però a lenire il dolore e la rabbia per la morte di 4 dei 91 neonati colpiti dal Citrobacter, di cui erano contaminati i filtri dei rubinetti e i biberon del latte, secondo i riscontri della commissione ispettiva regionale, che evidenzia «una mancanza di comunicazione ad Azienda Zero e Regione Veneto» per almeno un anno e mezzo. Per questo il direttore generale Domenico Mantoan ha chiesto formalmente a Francesco Cobello, commissario dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata, l'adozione di «interventi urgenti conseguenti»: si profila così una raffica di provvedimenti disciplinari a carico dei presunti responsabili, a cominciare dalla sospensione del direttore sanitario Chiara Bovo, che potrebbe culminare nel suo licenziamento.

I toni della relazione, coordinata dal professor Vincenzo Baldo, sono molto duri rispetto alle carenze di informazione e di igiene. Viene rimarcato che «il primo evento si è manifestato nel novembre 2018», ma «nel corso del 2019 non vi sono state effettuate segnalazioni che abbiano permesso l'identificazione del problema», malgrado «i 3 casi manifestatisi» ad aprile, agosto e ottobre (...)

Segue a pagina 11

© RIPRODUZIONE RISERVATA