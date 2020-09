Angela Pederiva

Alessandro Piperno, Pupi Avati, Igor Sibaldi, Gianni Canova, Stefano Massini, Luca Barbareschi, Alessandro Baricco, Mogol, Edoardo Bennato, Massimo Recalcati, Morgan, Vittorio Sgarbi, Federico Buffa, Flavio Tranquillo, Umberto Galimberti, Gioele Dix, Massimo Cacciari, Stefano Bollani, Alessio Boni, Gianni Morandi, Michele Serra, Jasmine Trinca.

Un po' come nella mitica rubrica della

Settimana Enigmistica: trovate l'intrusa. Già, l'attrice appena applaudita al Lido di Venezia con il film Guida romantica a posti perduti, unica donna fra i relatori del Festival della Bellezza a Verona (la sola altra ospite sarà Gloria Campaner, pianista di Jesolo, ma solo come supporto musicale allo scrittore Baricco). Per il resto, tutti uomini. E un diluvio di polemiche. Non bastassero le accuse di anti-femminismo che grondano dai social, si è aggiunta infatti anche l'accusa di utilizzo indebito dell'immagine sui manifesti della rassegna, in programma fra l'Arena e il Teatro Romano fino al 19 settembre: una ragazzina ritratta dalla fotografa americana Maggie Taylor, che su Facebook ha vergato un post di fuoco, parlando apertamente di «disgustosa e flagrante violazione del diritto d'autore», al punto che ieri l'organizzazione si è dovuta scusare pubblicamente, benché citando una pregressa «autorizzazione avuta dal rappresentante italiano dell'Artista».

Ma in tutto questo, il fronte maschile cosa fa? Si spacca. (...)

Segue a pagina 12

© RIPRODUZIONE RISERVATA