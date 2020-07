Angela Pederiva

Alessandro Benetton non è un uomo che dice sempre sì. L'imprenditore-influencer l'aveva già dimostrato sei mesi fa, postando un video sull'elogio del no, a cominciare dai due grandi rifiuti opposti alla sua famiglia: nel 1992 la rinuncia all'ingresso in Benetton Sportsystem e nel 2014 l'addio alla presidenza di Benetton Group. Ma il figlio di Luciano l'ha confermato anche l'altro ieri, mentre il colosso di Ponzano Veneto diramava una nota per precisare che proprio suo padre non aveva «rilasciato dichiarazioni» sul caso Autostrade e che certe espressioni («trattati peggio delle cameriere») non rappresentavano «il suo pensiero», intendendo così far calare il silenzio della famiglia sulla vicenda. Ecco, in quella stessa giornata il 56enne ha voluto invece marcare ancora una volta la sua autonomia di pensiero rispetto alla dynasty trevigiana, accettando il confronto con il pubblico. È accaduto su Instagram, dove abitualmente Benetton propone Un caffè con Alessandro. Per questa puntata, nessun filmato, ma un botta e risposta condensato in una storia, rimasta visibile per ventiquattr'ore.

