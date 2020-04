IL CASO

PORDENONE Nella sua autocertificazione scrive che il cammino costante e continuo è necessario per il mantenimento della risposta immunitaria, una sorta di autorizzazione per motivi di salute a camminare perché altrimenti il fermo dovuto al Covid-19 potrebbe essere fatale per la vita, nonché per il proseguimento di uno studio scientifico internazionale, documenti che lo seguono ovunque e che ha portato all'attenzione mondiale il reparto mezzano dell'Oncologia medica dell'ospedale di Pordenone ora afferente al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Riguarda Andrea Spinelli, paziente affetto da tumore al pancreas inoperabile al settimo anno dalla diagnosi, oggetto dello studio internazionale che ha choccato anche il vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri, firmato da Giovanni Lo Re, Silvia Magnaldi (radiologia dell'Asfo 5 di Pordenone), Paolo Doretto (Patologia clinica dell'Asfo 5), Roberto Innocente (Radioterapia Cro), Francesco Lo Re (specializzando in farmacologia chemioterapica dell'Università di Milano).

ESPERIENZA UNICA

Si testimonia un pezzo di letteratura scientifica in un campo estremamente complicato, il caso-Spinelli e la sua «esperienza unica» che dimostra come il camminare (Spinelli dal 2017 a oggi ha percorso circa 17mila chilometri) abbia una influenza diretta sul sistema immunitario e nello specifico influisca sulla sorveglianza immunitaria. Quel sistema immunitario la cui importanza oggi è messa in evidenza proprio dal Covid-19 oggi. Camminare per Spinelli è imprescindibile, così come il proseguimento dello studio: dal 20 gennaio al 6 aprile Spinelli si è nuovamente sottoposto a chemioterapia, uno dei protocolli terapeutici più pesanti, durante la quale si è evinto come il suo sistema immunitario particolarmente allenato abbia contribuito a sopportare le cure. «L'ipotesi è che l'attività fisica costante, continua e moderata riesca a mantenere alta la sorveglianza immunitaria spiega Lo Re L'immunità è un fattore variabile. Nel caso di Spinelli abbiamo condotto studi ematologici prima della chemioterapia, durante il riposo e poi nella fase in cui ha iniziato a camminare con cadenza regolare».

SISTEMA IMMUNITARIO

La difficoltà maggiore quando si parla di sistema immunitario, è comprendere come funziona l'equilibrio tra sottotipi linfocitari: i linfociti T hanno il compito di intercettare e aggredire le cellule impazzite tumorali. I linfociti T regolatori (Treg) e i mielosoppressori hanno la funzione di regolazione, e se sono troppo alti hanno l'effetto di aggredire i linfociti stessi compromettendo la capacità del corpo di difendersi. Eppure Treg e mielosopressori sono fondamentali, perché tengono a bada un eccesso di linfociti, in un delicato equilibrio tra difesa e sovrafunzionamento del sistema immunitario che provocherebbe malattie autoimmuni: insomma il corpo umano è una macchina complessissima che dimostra come non ci sia un bene o un male, un assoluto positivo e assoluto negativo, bensì una dialettica costante in equilibrio.

LE CAMMINATE

Cosa centra tutto questo con l'attività fisica? «Il caso di Spinelli ci racconta che in questi anni di camminata l'attività fisica è riuscita a mantenere un equilibrio immunitario, ha svolto un ruolo importante nella stazionalità immunitaria agendo proprio sulla popolazione linfocitaria» spiega Lo Re. Perché questa pubblicazione è giunta ora? «La pubblicazione su una rivista internazionale non è un passaggio semplice, il lavoro è stato rivisto più volte prima che ne venisse autorizzata la pubblicazione. È un caso unico. Quando il sistema è immunodepresso la malattia fa quello che vuole con i correlati rischi di complicanze. L'attività fisica nel caso di Andrea ha contribuito invece a mantenere funzionale la sorveglianza immunitaria con adeguato equilibrio linfocitario».

IL FUTURO

E ora? «Sarebbe interessante proseguire lo studio su Spinelli per un focus sulla relazione tra l'influenza dell'attività fisica, il sistema immunitario e le terapie stesse. Un caso solo non è sufficiente in medicina. Uno dei motivi per cui la malattia si sviluppa è che non viene riconosciuta dal sistema. Questo tipo di carcinoma ha un basso stato mutazionale, motivo per cui le terapie immunitarie possono avere meno efficacia. Se però riusciamo a far intercettare le cellule impazzite e sull'equilibrio del sistema immunitario, potremmo aiutare a superare la resistenza del tumore all'immunoterapia. Su questo fronte abbiamo appena pubblicato uno studio (firmato da Giovanni Lo Re, Francesco Lo Re, Paolo Doretto, Alessandro Del Conte e Paolo Sandri dell'oncologia, Maria Amadio della direzione medica, Cinzia Cozzi della farmacia ospedaliera, Maria Maddalena Casarotto di Ginecologia, Daniele Maruzzi di Urologia, Wally Marus anatomopatologa, Paolo Ubiali di Chirurgia generale, ndr) sulla rivista internazionale Cytokine, che prende in esame un farmaco immunoterapico, l'interleuchina (IL-2). In alcuni casi ha dato esiti incredibili: abbiamo utilizzato IL-2 combinandola con una chemioterapia a basso dosaggio solo allo scopo di ottenere degli effetti nel modificare e ridurre i linfociti Treg e soppressorie mielo-derivate. Facendolo siamo riusciti a potenziare gli effetti dell'interleuchina. Questo studio nasce da decenni di clinica sul campo, lo studio sta avendo enorme risonanza, potremmo girare il mondo nel presentarlo, visto l'interesse che ha suscitato». E perché non lo ha fatto? «Perché sono un clinico, ci sono i pazienti, il mio posto è qui. Il 31 dicembre è arrivata la conferma per un ulteriore pubblicazione che dà conto dello studio fatto sull'interleuchina utilizzata in una casistica di tumore al rene. È una soddisfazione grandissima, nato e sviluppato in questo piccolo piano mezzano del padiglione B di Pordenone».

Valentina Silvestrini

