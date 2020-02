Andrea Giuricin



Negli ultimi due giorni si sono verificati due incidenti rilevanti nel settore dei trasporti: in Turchia l'uscita di pista di un aereo, spaccato in due al momento dell'atterraggio, e ieri mattina all'alba il deragliamento del treno Frecciarossa Milano-Salerno, nei pressi di Lodi, con la morte dei due macchinisti. Due tragedie che non possono non colpire.

Eppure proprio il settore aereo e quello ferroviario rimangono i più sicuri nel mondo dei trasporti. Alla luce dell'incidente sulla rete dell'Alta Velocità, sempre più utilizzata dall'utenza, è quindi bene avere un'informazione completa sulla sicurezza del sistema ferroviario in generale, di quello italiano e dell'AV in particolare. Va detto che il tema della sicurezza ferroviaria non da ieri è al centro dell'attenzione dei gestori della rete, al tempo stesso è necessario valutare con dati precisi e incontestabili se gli obiettivi siano raggiunti o meno. Sarà invece cura dell'autorità giudiziaria comprendere cosa sia successo, esattamente, ieri mattina al Frecciarossa 9595 che aveva da poco iniziato la sua corsa verso Salerno.

Di fronte alla tragedia lombarda è bene tornare

