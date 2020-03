L'EDICOLANTE

PORDENONE Introiti calati dell'80% e pomeriggi nei quali in negozio entrano solamente una decina di clienti. Edicolanti e tabacchini sono fra le ultime attività che continuano ad alzare le serrande, assieme ad alimentari e farmacie, ma con esiti decisamente diversi. E le ultime misure annunciate sabato sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte tagliano ulteriormente i servizi che sono chiamati a fornire, fermando anche il Lotto e il Superenalotto.

«Gente in giro ce n'è veramente poca racconta Andrea Cardullo, titolare dell'omonima tabaccheria in via Cesare Battisti , e tutta al mattino. Ci sono pomeriggi, durante la settimana, durante i quali vediamo anche solamente una decina di persone. Tutto il movimento è legato alle due banche ancora aperte nella zona di piazza XX Settembre, con i dipendenti e qualche cliente. Qualcuno viene per il giornale, qualcuno per le sigarette o le ricariche telefoniche, mentre non si vendono quasi più le marche da bollo e non si gioca. Le slot machine sono chiuse da una settimana per non incentivare la concentrazione di persone, e ora, con il nuovo decreto, si fermeranno anche Lotto e Superenalotto. La domenica, poi, si possono vendere solo i giornali».

Riuscite facilmente a garantire il rispetto delle misure di sicurezza?

«Sì. Facciamo entrare le persone una alla volta e, per facilitare la gestione, abbiamo anche chiuso il secondo ingresso dell'edicola, quello che si affaccia sulla galleria. I clienti sono abbastanza disciplinati, anche se talvolta qualcuno cerca di passare, magari perché ha solo una cosa da prendere».

Quali sono le difficoltà che incontrate nel gestire l'attività in questi giorni?

Qualche problema, nei giorni scorsi, è venuto dalla chiusura delle filiali della banca nella quale erano stati scoperti casi di contagio. Per fortuna i versamenti li possiamo effettuare anche al bancomat, ma cambiare i soldi, per esempio, può essere difficoltoso».

Cosa pensa delle decisioni prese sulle aperture e chiusure delle attività?

«Noi teniamo aperto, ma così corriamo un rischio per fornire servizi che non sono così essenziali. Forse sarebbe meglio ordinare la chiusura totale. Io mi ritengo fortunato perché, a differenza di altri, al mattino posso venire al lavoro e aprire il negozio, ma alla fine gli introiti sono ridotti dell'80% rispetto a una giornata normale. Le vendite dei giornali sono molto inferiori e, quanto alle sigarette, si possono utilizzare i distributori automatici».

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA