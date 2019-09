CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Andranno fino a Milano, davanti al consolato, per chiedere alle autorità cinesi di prendere le distanze dai comportamenti che i vertici della Wanbao Acc stanno assumendo nei confronti dei lavoratori della fabbrica di Borgo Valbelluna. È quanto deciso ieri dai sindacati dopo il tavolo socio-istituzionale svoltosi a Mel mercoledì pomeriggio e che non ha prodotto le risposte aziendali che gli interlocutori si attendevano. Regione in testa. Per questo, la prima reazione è quella della dichiarazione di due ore di sciopero, le ultime di ogni...