BELLUNO La distrazione ormai fa più danni addirittura dell'alcol. Lo dicono i dati sugli incidenti: fino a 5 anni fa la prima causa era la guida in stato di ebbrezza, ora la distrazione. E così il comandante provinciale della Stradale, Franco Fabbri, dopo la giornata di ieri parla di questa stagione particolare per il traffico nel Bellunese.

Anche ieri giornata da bollino rosso, un primo bilancio di queste settimane intense sulle strade?

«È decisamente positivo. Il fatto di presidiare il territorio e intervenire prontamente è sempre una garanzia per i cittadino, che può avere bisogno. Spesso, ad esempio sulla statale 51 quest'estate ci sono stati diversi casi di veicoli rimasti in panne, il primo intervento di soccorso è proprio quello della nostra pattuglia che aggancia il mezzo in difficoltà e lo porta in carreggiata.

Ma questa è un'intera estate da bollino rosso, le ragioni?

«Ovviamente il fatto numerico dell'incremento di traffico, decuplicato sulle strade verso la montagna, comporta inevitabilmente maggiore criticità. L'appello è alla prudenza e soprattutto a non distrarsi: il fatto di uscire in moto per una giornata in tranquillità non deve diventare una gara su una pista da corsa. A volte vediamo manovre spericolate. Ma avendo la fortuna di viaggiare in questi scenari tra le Dolomiti è un motivo in più per mantenere una velocità prudenziale».

Quali le raccomandazioni per un esodo sicuro?

«La velocità incide sul tempo di reazione e quindi sulla frenata di fronte a qualsiasi ostacolo che può capitare la domenica quando c'è più gente: potrebbe attraversare un bimbo, un cagnolino. Ricordiamo che bisogna mantenere sempre una velocità prudenziale in macchina e in moto che ci consenta di arrestarci di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile. Se noi siamo sempre attenti e concentrati e manteniamo la distanza di sicurezza sicuramente abbiamo tutto il tempo di fermarci, anche noi in sicurezza. Il secondo punto è la distrazione. C'è chi fa mille altre cose quando guida: telefonino, parla con altre persone, insomma ci possono essere diverse situazioni per cui chi guida non mantiene la concentrazione sufficiente guardando avanti. E c'è chi guarda un messaggio o cerca un numero sulla rubrica senza usare strumenti moderni: in quei 2/3 secondi il conducente non guarda avanti e fa 70, 80, cento metri alla cieca. Insomma possiamo investire un bambino e non ce ne accorgiamo neppure».

Sul fronte controlli c'è stato un aumento di violazioni del codice della strada?

«Dai primi dati sembra che sia tutto in linea con gli anni scorsi. Stiamo facendo servizi sulla 51 e sulla sp 1, ma non è stato evidenziato nulla di particolare. Molte volte la cosa che dispiace è ci sono queste disattenzioni: veicoli che attraversano senza guardare, non stanno a distanza»

A settembre vedremo la luce in fondo al tunnel da questa estate di super-traffico?

«Per noi la variabile importantissima è la strettoia di Longarone, dove c'è il cantiere. Monitoriamo questi lavori perché se riuscissero a finire ed ad aprire la seconda corsia potrebbe dare un po' di respiro».

ol.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

