«Ancorare le società al territorio» Strada aperta da Fiera e Interporto

STRATEGIA UNICAPORDENONE Ingresso di soci privati che porti a un aumento del capitale non pubblico: è la strategia sulla quale starebbero puntando i soci de Polo hi-tech della Comina in accordo con la Regione. Una strategia che ancorerebbe lo stesso centro di ricerca al territorio legandolo a doppia mandata al manifatturiero locale. Un'operazione alla quale parteciperebbe anche Unindustria, peraltro già figura come socio esprimendo pure il vicepresidente nella persona del suo presidente Michelangelo Agrusti.IL MODELLOLa strategia di ancorare...