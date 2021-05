Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE Non c'erano dubbi, stavolta. Il Friuli Venezia Giulia resterà in zona gialla anche la prossima settimana. L'analisi condotta ogni venerdì dalla cabina di regia e successivamente ratificata dal ministero della Salute ha classificato la regione a rischio basso, come la maggior parte del Nord Italia. Non sono segnalate allerte particolari, dal momento che anche il sistema sanitario sta decisamente respirando rispetto al...