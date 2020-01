Ancora una tragedia della strada. Una studentessa universitaria di 29 anni, Pegah Naddafi, marchigiana di origine iraniana, è stata travolta alla mezzanotte di venerdì in viale Vespucci mentre attraversava la strada sulle strisce. La giovane, investita da una Nissan guidata da un 46enne di Noale che viaggiava con moglie e figlia a bordo, non ha avuto scampo: nell'urto è stata sbalzata a oltre venti metri di distanza dopo il violentissimo impatto. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi subito dopo il fatto. «Non sono riuscito a vederla», ha raccontato. Ma l'intervento dei sanitari de Suem si è rivelato subito vano.

A far chiarezza sull'accaduto saranno ora investigatori e inquirenti, polizia locale e procura di Venezia. Da chiarire soprattutto la velocità del veicolo che ha investito la studentessa, la nebbia che gravava sulla zona, il funzionamento del semaforo a chiamata. L'incidente è avvenuto lungo un rettilineo, che spesso invita gli automobilisti alla velocità, la cui pericolosità era stata già segnalata in passato. La Polizia locale è riuscita solo a metà mattina di ieri a rintracciare i genitori della vittima, che gestiscono un ristorante in centro a Senigallia, i quali si sono subito messi in viaggio per Mestre.

