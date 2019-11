CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ancora una notte di apprensione per Venezia e le isole, in particolare Pellestrina e Burano. La previsione del Centro maree a 140 centimetri non ha fatto dormire sonni tranquilli a chi ha la casa al pianterreno oppure un'attività economica. Proprio mentre negozi, laboratori, bar e ristoranti stavano ricominciando, arriva una nuova botta e c'è chi da una decina di giorni è fermo per i danni, perché la merce non si è ancora asciugata o perché attende per poter ripartire con un minimo di certezza.Nelle isole, poi, i residenti con l'aiuto di...