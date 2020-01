Ancora un episodio di razzismo nei confronti di cittadini cinesi. Dopo la storia di Valentina, bullizzata e presa in giro in stazione a Mestre, il teatro della nuova vicenda si sposta a Dorsoduro. A riportarlo è il titolare di un'agenzia che si occupa di affittanze turistiche a Venezia: «Poco fa (ieri sera, ndr) un ospite mi ha scritto che si trovava all'altezza di casa Gardella, alle Zattere, con sua moglie per una passeggiata, quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzini che l'hanno insultato e preso a sputi». Nella comunicazione che il turista ha rilasciato al gestore degli appartamenti si legge: «Ho incontrato due gruppi di stupidi teenagers, stavo passeggiando lungo la fondamenta e tre ragazzini si son messi a urlare Cinesi, sputiamogli addosso. Studio architettura, quindi capisco un po' di italiano». A quel punto la coppia in vacanza ha proseguito il racconto spiegando la dinamica dell'accaduto: «Sono corsi verso di noi e ci hanno sputato, quindi sono scappati via correndo». Il racconto del turista è proseguito affermando come in un supermercato sia accaduto un episodio analogo: «Siamo andati alla Coop e tre ragazze ci stavano seguendo ridendoci dietro, una di queste teenagers ha iniziato a farci un video, io e mia moglie ci siamo arrabbiati».

