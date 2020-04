BRACCIO DI FERRO

BELLUNO «La domenica delle Palme è sempre stata il simbolo della consegne dei rami d'ulivo, quale segno di pace; oggi invece arriva da Confindustria Belluno, ma ci dicono parallelamente anche in quasi tutto il Veneto, un annuncio diverso, che non invita alle riflessioni pasquali ma a quelle del risorgere immediato dell'economia». Mauro De Carli, numero uno della Cgil bellunese non si sottrae al confronto con l'associazione degli industriali con cui da settimane è in atto un vero e proprio braccio di ferro su alcune aziende. Non indispensabili alla filiera produttiva, secondo il sindacato e quindi da chiudere fino a quando è in vigore il decreto del presidente del Consiglio. «Riflessioni - prosegue De Carli - che siamo abituati già da alcuni giorni ad ascoltare, se non fosse che sono infiornite da un virulento attacco al sindacato, o meglio solo alla Cgil e alla Fiom, la sua categoria dei metalmeccanici, ritenuti ostili, anzi antitetici, alla preminenza del fattore Economia rispetto alla situazione emergenziale».

UN PASSO INDIETRO

«Vorrei ritornare - prosegue De Carli - ad alcune settimane indietro, quando coralmente, sindacato e associazioni di categoria, si erano espresse, in sede Prefettura di Belluno, dichiarandosi disponibili a metodi di comunicazione che dovevano rassicurare l'opinione pubblica, generare un clima di coesione intorno alle necessarie scelte del Governo per arginare la diffusione del Virus, coscienti che i sacrifici erano tanti, non quantificabili e soprattutto la fase di uscita dalla pandemia era lunga e non quantificabile.

Forse per qualcuno, nel condividere quelle frasi, non vi era la contezza dei tempi reali della fine del percorso di lotta alla pandemia, forse in tanti di noi non vi era la consapevolezza di quali dinamiche sociali e psicologiche si sarebbero scatenate, forse, e questo dovrebbe essere il tema finale si cui riflettere, non c'era la visione che alla fine non basterà riavviare l'interruttore del sistema produttivo, perché nulla sarà uguale a prima».

PREOCCUPAZIONI CONDIVISE

«Comprendo quindi le analisi e le preoccupazioni di Confindustria, ma sono basate su un mondo che non avremo più e distolgono la concentrazione sul punto dirimente che ancor oggi sta al primo posto nei nostri pensieri e nel nostro modo di operare, quello stesso punto che abbiamo condiviso in sede istituzionale; arrestate il Virus, evitare contagi e morti, svolgere questo compito nel tempo più veloce possibile per riprendere sani a lavorare senza paure e preoccupazioni».

IL MECCANISMO

La Cgil ed in particolare la Fiom hanno più volte sottolineato che il rischio è che qualcuno, legittimato dai codici Ateco, sia impegnato in questo periodo in produzioni non necessarie. «Siamo coscienti, sindacato compreso, che la classificazione con i codici Ateco non fotografa la complessità del sistema produttivo italiano, ma la coscienza e buon senso comune dicono due cose; in primis gran parte delle produzioni già attive bastano a sufficienza a reggere il sistema emergenziale tanto che il 66% dei lavoratori italiani sono già al lavoro, in un sistema produttivo che storicamente è votato all'export e solo in minima parte alla rifornitura del mercato interno, in secondo luogo forse si sta aprendo da parte di Confindustria un progetto alternativo a quello indicato dal Governo per quando arriverà la ripresa».

