LE STRADE CHIUSE

BELLUNO La neve e il maltempo ha causato diverse interruzioni alla viabilità. Oltre ai passi Dolomitici chiusi, uno smottamento ha cerato ancora problemi in via Miari, a Belluno, vicino alla galleria del Col Cavalier: un tratto che era stato riaperto poco più di un mese fa. Oggi le previsioni meteo fanno ben sperare, ma la viabilità non tornerà così presto alla normalità.

L'ODISSEA

La via di Belluno che dalla rotonda del traforo di Col Cavalieri conduce al Ponte della Vittoria costeggiando a sinistra il Piave, da Vaia non è più stata la stessa. Venne chiusa a ottobre 2018, dopo la tempesta e poi nuovamente lo scorso autunno, per l'ennesima ondata di maltempo. È stata riparta il 10 gennaio dopo i lavori eseguiti con investimento del Comune di circa 9mila euro. Ieri il problema si è ripresentato: una colata di acqua e fango ha costretto alla chiusura. «Divieto di circolazione veicolare e pedonale in via Miari. Per movimenti franosi, tra il civico 21 e il ponte Dolomiti - avvertiva ieri il Comune - . Per il verificarsi di movimenti franosi con colate di limo sulla sede stradale, si rende necessaria l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale in via Miari, nel tratto di strada compreso tra il civico 21 e il Ponte Dolomiti, dal 3 marzo fino alla completa eliminazione delle cause di pericolo». Resta da vedere ora se con le prossime ore verrà giù ancora materiale o se sarà sufficiente un sopralluogo e una pulizia. I lavori eseguiti dopo la chiusura dello scorso novembre avevano rimosso dal versante tutto il materiale smosso dalla frana superficiale e si era proseguito con la rimozione dei detriti che occupavano la carreggiata, al sostituzione della rete paramassi, piegata dal peso di rami, fango e sassi scesi a valle. Era stata fatta anche la verifica della sicurezza e della tenuta del versante. Ma ieri la nuova emergenza.

I PASSI

Come comunicava ieri alle 16 Veneto Strade, nel suo bollttino quotidiano permangono le chiusure del passo Falzarego, del Passo Duran fino alla località Le Vare, della sp 347 del Passo Cereda e Passo Duran da Fornesighe a Cibiana, della sp 619 di Vigo di Cadore da Antoia a Rifugio Tenente Fabbro, della sp 638 del Passo Giau da Pocol a bivio Posalz. della sp 641 del passo Fedaia da Capanna Bill. Sono stati riaperti ieri invece alcuni passi, chiusi lunedì pomeriggio: la sr 48 delle Dolomiti Passo Pordoi fino a ponte Vauz-Arabba. la sr 48 delle Dolomiti Passo Falzarego (lato Arabba), la sp 148 Cadorna da Forcelletto a Rifugio Scarpon.

ALTRI DISAGI

Ieri mattina invece, per l'abbondante neve, si era resa necessaria la chiusura della strada statale 49 fra le località di Misurina e Carbonin, nella zona a nord di Auronzo di Cadore, poi riaperta nel pomeriggio intorno alle 14. Resta chiuso invece il passo di Cimabanche, al confine della provincia, e per questo sono stati attivati i filtraggi per i mezzi pesanti lì diretti, che venivano rispediti indietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA