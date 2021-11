Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'analisi mensile del mercato del lavoro Veneto, di Osservatorio lavoro con la Bussola continua a mostrare segnali positivi, ma la preoccupazione è per l'inverno e la ripresa dei contagi a cui si sta assistendo in queste settimane. Non benissimo anche l'occhialeria: uno dei pochi settori con la maggiore flessione di domanda di lavoro.«Il mese di ottobre - spiegano da Osservatorio Lavoro - conferma la tendenza positiva del mercato del...