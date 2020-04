(cdm) È diventato operativo da ieri l'accordo fra l'Azienda Friuli centrale e il Policlinico Città di Udine che prevede di portare nella clinica di viale Venezia fino a 50 pazienti non Covid, fra Medicina (con il primario Silvestri) e Rsa. Al primo pomeriggio di ieri ancora al Policlinico non erano arrivati pazienti dal Santa Maria della Misericordia. Il direttore sanitario Claudio Rieppi attendeva i primi ingressi dall'ospedale per oggi. «Oggi - diceva ieri - non è arrivato nessun paziente di Medicina. Domani è annunciato l'arrivo di due persone. Il reparto di Medicina è stato aperto, con una trentina di nostri dipendenti impegnati per questo, fra medici, infermieri e operatori sociosanitari. Per la Rsa invece ci vorrà qualche giorno in più: l'AsuFc ha la necessità di avere un'autorizzazione in più da parte della direzione centrale della Salute, che hanno detto richiederà alcuni giorni in più, ma confidiamo di aprire la Rsa in settimana». A regime, spiega Rieppi, «fra Medicina e Rsa, quando ci saranno tutti i pazienti, saranno impiegati una sessantina di nostri dipendenti», che si aggiungono a quelli già impegnati per le attività proprie del Policlinico (limitate ora alle sole urgenze). Per 130 lavoratori, invece, si apre la strada del Fis, per 9 settimane. Gli azionisti e lo stesso ad Riccobon hanno messo soldi propri per coprire gli stipendi di aprile e maggio, per un totale di 200mila euro che sosterranno l'integrazione salariale per i lavoratori più fragili.

