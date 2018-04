Ancora gravi le condizioni del 22enne dopo lo scontro in moto a Mestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La settimana scorsa un altro giovane della Riviera del Brenta, un ventiduenne di Mira, era rimasto coinvolto in un terribile incidente in viale San Marco, le sue condizioni restano ancora gravi. G.A. è ancora ricoverato all'ospedale delll'Angelo di Mestre in condizioni critiche a causa dei politraumi subiti durante l'impatto e il volo di qualche decina di metri lontano dalla sua moto, mentre i famigliari e gli amici pregano per il suo miglioramento. L'incidente è avvenuto martedì 27 marzo alle 11 circa in viale San Marco a Mestre; G.A., a...