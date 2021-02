IL BILANCIO

VENEZIA Altri 107 nuovi casi e 13 decessi, con gli attualmente positivi in costante calo e gli ospedali in via di svuotamento. Questo dice l'estrema sintesi dell'andamento della pandemia nel Veneziano, dove i decessi di ieri hanno fatto sì che fosse superata anche la soglia psicologica dei 1.600 morti legati al coronavirus. Centosette nuovi positivi per 50.761 casi totali di cui 5.669 attualmente positivi. Poi 209 letti occupati negli ospedali del Veneziano, in calo di 11 unità rispetto a venerdì. Calano (-1) anche i ricoverati in Terapia intensiva che tornano a 17, quota minima di questa seconda ondata. I 13 decessi di giornata fanno balzare il totale delle croci piantate sul calvario della pandemia a 1.611 dall'1 marzo.

LA SCUOLA

I dati dimostrano come la ripresa della scuola non abbia influito in questa settimana. Lunedì erano 54 le classi interessate da almeno una positività e 43 alunni contagiati, ieri il numero delle classi coinvolte era sceso a 45 con 51 alunni positivi. Stilato un calendario di massima della campagna vaccinale: il 15 febbraio si parte con gli ottantenni, il lunedì dopo con gli ottantunenni e così via. Il 22 febbraio, poi, toccherà a chi svolge un lavoro di servizio essenziale (forze dell'ordine, insegnanti) e ai malati oncologici.

IL BARBIERE DEL LIDO

Ha resistito per più di 40 giorni lottando tra la vita e la morte. È spirato ieri, nel primo pomeriggio, Luigino Papa, barbiere del Lido, stroncato dal Covid a 64 anni. Figaro, il suo nome d'arte, era ricoverato all'Angelo di Mestre dal 24 dicembre, poi dal 30 era stato intubato per il progressivo aggravarsi delle condizioni respiratorie. Papa, subito dopo il ricovero, era risultato positivo al tampone. Il contagio potrebbe essere avvenuto in famiglia. Luigino Papa ogni giorno faceva il pendolare tra Mestre, dove abitava nella zona di via Piave, e il suo negozio di barbiere a Ca' Bianca, in via Sandro Gallo 142 all'altezza dell'unico semaforo che si trova al Lido. In quel negozio - che ogni giorno raggiungeva in sella alla sua bicicletta - Papa ha lavorato per circa 40 anni, dimostrandosi sempre un grande professionista e una persona buona e altruista, amico di tanti lidensi. Come barbiere aveva partecipato a numerosi campionati ottenendo brillanti piazzamenti, come raccontavano i tanti attestati che esponeva con orgoglio in negozio. Era originario di Borgo Veneto, in provincia di Padova, ma ben presto era arrivato a Venezia. Non voleva andare in pensione perché amava il suo lavoro e ne ha dato testimonianza fino all'ultimo. Oltre al lavoro le sue grandi passioni erano il basket e la bicicletta con cui arrivava ogni giorno in negozio. Da Mestre partiva all'alba per essere puntuale all'apertura in negozio alle 8.30. L'Umana Reyer era la sua squadra del cuore: ed era un abbonato al Taliercio. E la società orogranata ieri lo ha ricordato, con un messaggio carico di affetto e di vicinanza alla famiglia, grazie alla sensibilità del presidente Federico Casarin.Nei suoi viaggi da pendolare, due volte al giorno tra Mestre e il Lido, ha condotto anche numerose battaglie per migliorare il sistema di trasporto pubblico Actv. Lascia la moglie Anna ed il figlio Giuliano. I funerali mercoledì alle 15 nella chiesa di Santa Maria di Lourdes in via Piave.

IL LUTTO A CHIOGGIA

«Un uomo buono, intelligente, attivo, premuroso, soprattutto molto generoso in ogni suo impegno». Così i compagni dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ma non solo loro, descrivono Villiam Gavagna, deceduto venerdì a 69 anni a causa del Covid. Insegnante di lettere nella scuola secondaria di primo grado Villiam era originario del Ferrarese. Il funerale martedì alle 10, nella chiesa del Buon Pastore a Sottomarina.

Lorenzo Mayer

(Ha collaborato Diego Degan)

