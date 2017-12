Anche volontari e protezione civile battono i boschi in cerca di Sofiya

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE RICERCHEMASER Continuano ad ampio raggio le ricerche della donna di 43 anni di nazionalità ucraina Sofiya Melniyk della quale non si hanno notizie da una quindicina di giorni. Del suo allontanamento da casa i carabinieri di Cornuda erano stati informati dal convivente Daniel Pascal Albanese che nella sera di domenica ha deciso di farla finita impiccandosi nella sua casa di via Jona a Cornuda dove con la donna risiedeva da circa 7 anni. In paese la coppia però non si faceva mai vedere e conduceva una vita assolutamente tranquilla. USCITE...